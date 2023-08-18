【AFP＝時事】フランスの首都パリで17日、エッフェル塔（Eiffel Tower）からパラシュートで飛び降りた男が逮捕された。警察とエッフェル塔の運営会社SETEが明らかにした。男は熟練クライマーで、エッフェル塔の開場前の午前5時すぎに敷地内に侵入した。SETEによると、警備員がすぐに男に気付いたものの、止める間もなく男は高さ330メートルのエッフェル塔の頂上に到達。バックパックに入れていたパラシュートを装着し、飛び降