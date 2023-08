4人組ロックバンド・KNOCK OUT MONKEYが18日、公式ホームページとSNSを通じ、今年10月より当面の間活動を休止すると発表した。公式ホームページでは、「メンバー、スタッフと今後の方針について話し合いを重ねた結果、KNOCK OUT MONKEYは2023年10月より当面の間、活動を休止することと致しました」と報告。「この結論に至ったことに伴い、10月1日に開催を予定しておりました『KNOCK OUT MONKEY メジャーデビュー10周年ワンマン