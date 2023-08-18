【AFP＝時事】2020年に当時米大統領だったドナルド・トランプ（Donald Trump）氏宛てに猛毒リシンを含ませた手紙を送ったカナダ人の女に17日、禁錮21年10月が言い渡された。女は今年1月、生物兵器の所持・使用禁止に違反した罪を認めていた。フランスとの二重国籍を持つパスカル・フェリエ（Pascale Ferrier）被告（55）は20年9月、トウゴマの種子から得られる猛毒の植物性タンパク質リシンをカナダ・ケベック（Quebec）州の自