面接名目で１７歳の高校生を呼び出し、わいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は、児童福祉法違反の疑いで、東京都青梅市師岡町、職業不詳、原亮太容疑者（２９）を逮捕した。調べに対し、容疑を認めているという。逮捕容疑は４月２３日、交流サイト（ＳＮＳ）で知り合った高校３年の女子生徒（１７）に、「社長がパパ活相手を探しており、面接をする」と立川市内のホテルに呼び出し、わいせつな行為をしたとしている。女子