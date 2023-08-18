8月14日付で解任されたハチミツなどを製造する「山田養蜂場」元専務の山田満生容疑者（33）は取り調べに素直に応じ、罪を認める“完オチ”の状態にあるという。しかし警視庁は余罪についても追及する方針で、捜査の終着点はまだ見えない。一方で「パパ活」をめぐる同種の“事件”は水面下で頻発していると関係者は証言する。＊＊＊【写真を見る】「パパ活」を始めた頃の満生容疑者と「映える！」と人気の山田養蜂場“巨大バチ