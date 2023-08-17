脱水症状の際に失われた水分や塩分をすみやかに補う経口補水液を巡り、消費者庁が注意を呼び掛けている。同庁が定める成分基準を満たしていない製品があるほか、日常の水分補給として水やお茶のようにがぶ飲みすると塩分や糖分を取り過ぎたりするためだ。このため、今年５月から「経口補水液」という表示に許可制を導入。適切な製品を適切に摂取するよう促している。「飲む点滴」とも呼ばれる経口補水液は、ナトリウムなどのミネラ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 番組でシンママ公表「3歳と1歳」
- 2. 中年男性が容器に直接口付け物議
- 3. 「朝生」怒鳴り合い 批判に反論
- 4. 100m「9秒86」日本ファン衝撃
- 5. HIKAKIN苦笑い 20億円豪邸のツケ
- 6. 「おい!!」大谷翔平驚きの大絶叫
- 7. タワマン40階もゴキブリ現れる訳
- 8. 国道を逆送し衝突した男女が重体
- 9. 京大物理学者らの論文 SNSで話題
- 10. ちびまる子の実在モデル 急逝か
- 1. タワマン40階もゴキブリ現れる訳
- 2. 京大物理学者らの論文 SNSで話題
- 3. 国道を逆送し衝突した男女が重体
- 4. 佐々木主浩氏 101kgのカジキ釣る
- 5. 生徒を守り教員負傷 左腕にまひ
- 6. 「ライドシェア解禁」菅氏が意欲
- 7. 北海道の「最凶ヒグマ」に異変
- 8. 40代女性 23年間ひきこもりの訳
- 9. 「調子に乗るな」男が無賃乗車か
- 10. 「カラ予約」横行 西鉄が対策
- 1. 女性1人でカプセルホテル…驚き
- 2. 漁業者、放出「反対」崩さず＝政府、「…
- 3. バリ島の遊具で落下 日本人死亡
- 4. 娘の「最高」な提案 天才との声
- 5. 「邪魔」マスク氏のLIVE乱入物議
- 6. 明石副市長 ゴルフ場で倒れ死亡
- 7. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 8. 10代に裸写真要求 男はイクメン?
- 9. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 10. 岸田首相が福島原発のＡＬＰＳ視察…処…
- 1. ローマ名所で迷惑行為 呆れる声
- 2. ヤマアラシ飲み込んだヘビに悲劇
- 3. 路上にあふれる移民 NY市は悲鳴
- 4. ブルーライト眼鏡 短期効果なし?
- 5. ウサギ前歯にした比女性 賛否も
- 6. 船上で出産 英夫婦が帰国困難に
- 7. 計画頓挫 中国各地でゴースト化
- 8. ハワイ火事 家1軒だけ無傷の理由
- 9. 未完成の住宅 中国で購入者抗議
- 10. 97本 ジェジュンの飲酒量に衝撃
- 1. 子に無関心な親 非行少女の悲劇
- 2. 麻酔科医 高年収も人材不足の訳
- 3. 貰い忘れ多数 65歳前の特別年金
- 4. 「X」のブロック機能 廃止へ
- 5. 60歳女性 住居が原因で老後破産?
- 6. 日本だけ例外…カブトムシの謎
- 7. BIGMOTOR90億円返済 正念場続く
- 8. 「起業」普通な人も必ずできる?
- 9. 資産運用 お金増やすポイントは?
- 10. BIGMOTORが借入金90億円を返済
- 1. 各社スマホ 7500円以上値上げへ?
- 2. スマホサイズ ミニパソコン登場
- 3. 2万9千円 超小型スマホの最新
- 4. 桁違いのお金持ち 共通する特徴
- 5. 建設業界の平均年収ランク 1位は
- 6. X(Twitter)で2014年以前に投稿された画…
- 7. 残高0で引き出せる? 銀行が混乱
- 8. ポケモンスリープ 配信後の評判
- 9. iPadをゲーム機のディスプレイ化
- 10. PayPay銀行 500ポイントチャンス
- 1. 100m「9秒86」日本ファン衝撃
- 2. 三笘薫衝撃ゴール 世界中が絶賛
- 3. 星稜中でパワハラか 退部相次ぐ
- 4. 大谷翔平に「はよ移籍しろ」の声
- 5. 安井友梨 左足親指を粉砕骨折
- 6. 「見たことない」世界陸上で悲劇
- 7. 甲子園 投げないエースに混乱
- 8. 大谷HRもエ軍敗戦 166年ぶり屈辱
- 9. 三笘40m独走 推進力を画像で証明
- 10. ダンプ松本が共闘で極悪ざんまい
- 1. 番組でシンママ公表「3歳と1歳」
- 2. 中年男性が容器に直接口付け物議
- 3. 「朝生」怒鳴り合い 批判に反論
- 4. HIKAKIN苦笑い 20億円豪邸のツケ
- 5. 「おい!!」大谷翔平驚きの大絶叫
- 6. ちびまる子の実在モデル 急逝か
- 7. クリス・ハート 活動休止の真相
- 8. 今田耕司の質問に物議 反論の声
- 9. 斉藤慎二「ロンハー」での本性
- 10. フワがブチギレ SNSはドン引き
- 1. 実は180cm以上 驚きの40代有名人
- 2. 夜の関係が減った…彼の本音
- 3. ダメ夫 父と居酒屋に行き一変
- 4. 何が真実? カフェで起きる謎現象
- 5. 相手がキムタクでも…恋しない訳
- 6. 失神級 芸人絶賛のコメダサンド
- 7. 私の5年返して 不倫相手が逆恨み
- 8. 彼をベッドで…グループLINE誤爆
- 9. 韓国で人気「8時間ダイエット」
- 10. リピ確 セブン新作アイスの味は?