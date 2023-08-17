脱水症状の際に失われた水分や塩分をすみやかに補う経口補水液を巡り、消費者庁が注意を呼び掛けている。同庁が定める成分基準を満たしていない製品があるほか、日常の水分補給として水やお茶のようにがぶ飲みすると塩分や糖分を取り過ぎたりするためだ。このため、今年５月から「経口補水液」という表示に許可制を導入。適切な製品を適切に摂取するよう促している。「飲む点滴」とも呼ばれる経口補水液は、ナトリウムなどのミネラ