着せ替え人形を題材にした米映画「バービー」が中東でも公開され、賛否両論が巻き起こっている。コメディー映画でありながら、ジェンダー平等などが主題として描かれる。サウジアラビアではブームと反発が報じられ、クウェートなど一部の国では上映を禁止する動きも出ている。【写真】「進撃の巨人」も再現エンタメブームに沸くサウジ「バービー」は、人間界に迷い込んだ人形バービーとケンを俳優が演じる実写映画。ロイター