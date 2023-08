電車を利用する外国人観光客と駅員との“言葉の壁”を取り払おうと、西武鉄道が画期的なシステムを導入しました。■同時翻訳ディスプレー12カ国語に対応外国人観光客が、ガラス越しに駅員に話し掛けます。イタリアからの観光客:「How much is a ticket to Harajuku?」「原宿までの切符はいくらですか?」という英語での問い掛けに対し、駅員は…。駅員:「原宿までは、まず西武線で高田馬場まで行っていただいて…」