どんな組織でも、人間同士の「信頼関係」があってこそ、失敗を乗り越えて前に進むことができます（写真：takeuchi masato／PIXTA）日本の企業はなによりも「真面目」であることを大切にする。ところが、それとは対照的に、アップルやピクサー、グーグルのような企業は、なによりも「ユーモア」を大切にすることで、大きく成長している。スタンフォード大学ビジネススクール教授のジェニファー・アーカー氏と、同校講師でエグゼクテ