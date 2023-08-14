一定期間が過ぎて貯金者の権利が消えた郵便貯金が急増している問題で、郵政民営化前の郵便貯金などを管理する郵政管理・支援機構は、貯金の返還を求める利用者の実態については情報開示しない考えを明らかにした。承認の傾向が分かると、利用者に悪用される恐れがあるからだ、と主張している。権利の復活（権利消滅の取り消し）の線引きが不透明だという疑念は、拭えないままだ。【写真】ゆうちょ銀行から顧客への回答文書。復活