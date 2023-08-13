酒気帯び状態で車を運転して衝突事故を起こし、小学４年の女児（９）と母親（４１）にけがをさせたとして、沖縄県警沖縄署は１３日、道交法違反（酒気帯び運転）と自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで、米軍キャンプ・コートニー（うるま市）所属の海兵隊伍長エドアルド・セバスチャン容疑者（２１）を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。逮捕容疑は１３日正午ごろ、沖縄市東の県道で、酒気帯び状態で乗用車を