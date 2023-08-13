（写真：JOB DESIGN/ PIXTA）以前は安価だった魚介類の価格上昇が相次ぎ、気軽に買えなくなってしまったものも少なくありません。水産大国だったはずの日本でいったい何が起こっているのでしょうか。水産アナリスト・小平桃郎氏の著書『回転寿司からサカナが消える日』より一部抜粋してお届けします。コロナ禍で値段が急落したマグロ相場寿司ネタの王様といってもいいマグロも、気軽に食べられなくなる日が近づいています。新型コ
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