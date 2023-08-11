あの『焼肉シミュレーター』のNintendo Switch版が8月31日に配信予定と発表された。大変お待たせしてしまいました！『焼肉シミュレーター』Switch版 08/31(木)に配信予定。STEAM版とクロスプレイ可能です。ストアページは後日公開予定。公式アカウントをフォローして続報をお待ちください！→ @YakinikuSim pic.twitter.com/BhQwfJUxWr— フライハイワークス@『番長タクティクス / BANCHOU TACTICS』配信中！ (@FlyhighWork