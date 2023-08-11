11日午後6時ごろ、静岡市葵区七間町で、「車が人の列に突っこんだ」と通行人から119番通報があった。現場の道路は当時、夏祭り「夜店市」会場の歩行者天国になっていた。市消防局によると、10歳未満の男児を含む3人がけがを負った。事故があった夏祭り「夜店市」には多くの人が訪れていた=2023年8月11日午後7時31分、静岡市葵区七間町、黒田壮吉撮影静岡県警は同日、車を運転していた同市駿河区丸子4丁目、会社員時森一輝容疑
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