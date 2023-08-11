〈「地獄のプロモーター榊原信行、ついに参戦決定！！」ときには自らカラダを張ることも…RIZIN代表がどんなときも「笑い」を重視する理由〉から続く1試合出るだけで500億円稼ぐことも……元カノの誕生日に約2600万円のメルセデス・マイバッハを贈る5階級制覇王者フロイド・メイウェザーが、他国よりもファイトマネーの安い日本の試合に出る理由とは？【大炎上】「メイウェザーに渡すはずの花束」を投げ捨てた日本人「RIZIN」CEO