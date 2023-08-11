ＰＬ学園時代に同学年の「ＫＫコンビ」として甲子園を沸かせた清原和博氏（５５）、桑田真澄氏（５５）＝巨人ファーム総監督＝が１１日、ともに全国高校野球選手権が開催中の甲子園を訪れた。桑田氏は春夏の甲子園を通じ戦後歴代最多の２０勝。今夏は春のセンバツに続く視察で、バックネット裏から水野雄仁スカウト部長とともに注目選手へ熱視線を送った。清原氏は同じく春夏の甲子園を通じ歴代最多の１３本塁打。次男・勝児
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