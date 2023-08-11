[¥â¥¹¥¯¥ï £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤Ï£±£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËÌµ¿Í¤Î·îÌÌÃµººµ¡¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë·î¤ÎÆî¶ËÉÕ¶á¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥í¥·¥¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·îÌÌÃµººµ¡¡Ö¥ë¥Ê£²£µ¹æ¡×¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï»þ´Ö¸áÁ°£²»þ£±£±Ê¬¤Ë¶ËÅì¤Î¥Ü¥¹¥È¡¼¥Á¥Ì¥¤±§Ãè´ðÃÏ¤«¤é¥½¥æ¡¼¥º¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë·îÃµººµ¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï£±£¹£·£¶Ç¯°ÊÍè¡£¥¤¥ó¥É¤âÀè·î¡¢Ìµ¿Í·îÃµººµ¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥É¥é¥ä¡¼¥ó£³¹æ¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢