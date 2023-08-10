［東京１０日ロイター］ - スノーピークは１０日、２０２３年１２月期連結業績予想を下方修正すると発表した。前回予想時に「今年の実需の状況を見誤った」ことが大きな要因と説明し、国内では在庫調整が解消しない状況が続き、海外も成長速度が緩やかで下期も同様の状況が続くと判断した。売上高は２７８億円（従来予想３６０億円）、営業利益１０億円（同５０億円）、純利益６億円（同２８億円）にそれぞれ見直した。