〈独自〉歌舞伎町SOD LANDはなぜ摘発されたのか？「ギリギリを攻めたかった」「接待行為の認識が甘かった」理由を語る店舗代表・高岡哲也氏、風営法許可取得で「イチから出直します」 大手メーカーのソフト・オン・デマンド（SOD）がセクシー女優と会える“大人のテーマパーク”として営業していた「SOD LAND」。今年3月14日に経営者や店舗責任者が風営法違反で逮捕されたが、新たな