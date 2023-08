「動物になってみたい!」という夢を本気でかなえた人が、いま世界中で話題になっている。これがTikTokで1300万回再生された動画です!This is the video that has 13 million views on TikTok! https://t.co/yNhliQmLcI— トコ(toco) (@toco_eevee) 2023年7月5日大きくかわいいコリーだが…注目を集めているのは、動物好きなトコ(@toco_eevee)さんだ。投稿された動画には、大きなコリーが野原でごろんと転がりながらまっ