経団連が９日発表した大手企業の２０２３年夏のボーナス妥結状況（最終集計）は、平均で前年比０．４７％増の９０万３３９７円と、３年ぶりに９０万円を超えた。歴史的な物価高を背景に、春闘で３１年ぶりの引き上げ幅となった月例賃金に続き、ボーナスも高水準で妥結した。夏のボーナスが前年を上回るのは２年連続。経団連は「賃金引き上げのモメンタム（勢い）は維持された」（労働政策本部）とみている。比較可能な１９８１