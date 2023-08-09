【AFP＝時事】正規軍と準軍事組織の武力衝突が続くスーダンで、野外に何千もの遺体が埋葬されずに放置され、インフラも破壊されたことから、深刻な感染症の流行が懸念されている。英NGOセーブ・ザ・チルドレン（Save the Children）が8日、警鐘を鳴らした。スーダンでは4月15日、軍が主導する統治評議会議長のトップ、アブドルファタハ・ブルハン（Abdel Fattah al-Burhan）国軍最高司令官と、同副議長で準軍事組織「即応支援部