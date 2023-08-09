立花孝志氏が実質的に率いる政党「政治家女子48党」が、名称を「NHKから国民を守る党」に再度変更することがわかった。9日夕に行う会見で発表する見通し。党関係者が明らかにしたもので、正式な政党名を「NHKから国民を守る党」に、公職選挙法での略称を「NHK党」にそれぞれ変更する。立花孝志氏は3月に、当時、党に所属していたガーシー参院議員が帰国し陳謝に応じる約束を反故にした責任をとる形で、政党の党首を辞任し、その際