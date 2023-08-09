¶õÁ°¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸å¤Ë°û¤à?°ì¸ý?¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¡¢Âç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸ý¥³¥ß¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¾¦ÉÊ¤ä´ë¶È¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¤ä´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¼¡×¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿´¶³Ð¤ò¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤â¹â¤¯£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£À¶ÎÃ°ûÎÁ¤ÏÓÏ¹¥À­¤¬¹â¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð°¦°û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¦¥Ê½¬