8月8日、アメリカンフットボール部現役部員による覚醒剤・大麻所持事件を受け、日本大学が会見を開きました。会見には、林真理子理事長、酒井健夫学長、澤田康広副学長の3人が出席。134分にも及ぶ会見の中で、注目を集めたのが、去年（2022年）の11月下旬に、「大麻と思われるものを7月ごろに吸った」と部員から自己申告があったという、新たな事実でした。なぜ、去年の時点で自己申告があったにもかかわらず、調査がここまで遅れ