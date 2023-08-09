爆笑問題、太田光（５８）が８日深夜放送のＴＢＳラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜１・０）に出演。覚醒剤と大麻を所持したとしてアメリカンフットボール部員が逮捕された事件を受けて記者会見した日大の林真理子理事長（６９）について触れた。太田は番組冒頭から相方・田中裕二（５８）に「お前、元日大ＯＢとしてどうなの？」と振ったが、「お前もだよ」。さらに「アメフト部だったよな？」と続けたが、「アメフト部じゃ