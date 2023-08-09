甲府市教育委員会は8日、市内の小学校に勤務する40代の男性教諭が昨年10月、6年生の頭をげんこつで1回たたき、今年7月下旬に甲府簡裁から暴行罪で罰金5万円の略式命令を受けた、と発表した。教諭は罰金を納付したという。市教委によると、教諭は校外学習から帰るバスの車内の過ごし方を指導する際、児童をたたいたという。今年1月、保護者と児童が学校に訴えて発覚し、教諭も認めた。市教委は2月、教諭に文書訓告で指導したと