豪雨の影響で川の堤防が決壊した地区＝1日、北京（共同）【北京共同】北京市当局は9日、記者会見し、先月29日から今月2日まで続いた豪雨による洪水などで、市内で計33人が死亡し、18人が行方不明になっていると明らかにした。被災者は129万人、倒壊した家屋は5万9千軒に上った。台風5号から変化した熱帯低気圧の影響で、北京市や隣接する河北省などで豪雨が続き、中央気象台は7月29日、12年ぶりに最高レベルの「豪雨赤色警報」
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