◆第１０５回全国高校野球選手権記念大会第３日▽１回戦花巻東４―１宇部鴻城（８日・甲子園）花巻東（岩手）が宇部鴻城（山口）を下し、８年ぶりに夏の甲子園で白星を挙げた。今秋ドラフト上位候補で、歴代最多の高校通算１４０本塁打を誇る強打者・佐々木麟太郎一塁手（３年）が夏の聖地に初見参。先制打を含む３打数３安打＆申告敬遠で全打席出塁となる“猛打ショー”で聖地を沸かせた。＊＊＊＊甲子園のスタン