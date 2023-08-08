イギリス王室を離脱したヘンリー王子が来日しました。9日に都内で開かれるチャリティー・イベントに出席した後、シンガポールに向かいスポーツ関連のイベントに参加するということです。日本訪問はラグビーワールドカップ決勝観戦以来4年ぶりで、今回、妻のメーガン妃は同行していないとみられます。
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