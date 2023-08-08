¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Ï¡¢8·î1Æü¸½ºß¤Î¿Í¸ý¤¬14Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¤¬Áí¹ç·×²è¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤è¤ê3Ç¯Áá¤¤Ã£À®¤À¡£ÁÛÄê¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ëÀª¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¾­Íè¤Î¿Í¸ý¿ä·×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÌÜÉ¸¿Í¸ý¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò½¾Íè¤Î2026Ç¯¤ÎÌó14Ëü300¿Í¤«¤é¡¢38Ç¯¤Î15Ëü¿Í¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È8·î1Æü¤Î¿Í¸ý¤Ï14Ëü40¿Í¡£5Ç¯¤´¤È¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Î³ÎÄêÃÍ¤Ë½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅ¾Æþ¡¢Å¾½Ð¡¢½ÐÀ¸¡¢»àË´¤Ê¤É¤ò²Ã¸º¤·¤¿¿ä·×ÃÍ¤Ç¡¢Ëè·î1Æü¸½ºß¤Ç