焼津さかなセンターに新たなお土産ショップとして「焼津プリン商店」が2022年8月5日にオープン。また、食べ歩きにぴったり、パティシエが作る見た目が本格的な「幻のマグロソフト」が同日2023年8月5日より発売されました☆ 焼津プリン商店「幻のマグロソフト」  店舗名： 焼津プリン商店住所： 静岡県浜松市西区湖東町5652-1営業時間： 9時〜17時定休日： 不定休 静岡県焼津市は、マグロの水揚げ量日本一の町