【京都府】おすすめ絶品かき氷Shop.1【浄土寺】哲学の道で味わう、ひんやり京都絵巻なかき氷／Cafe Mercredi「大文字氷 -黒ゴマとキャラメル-」 2000円 かつて哲学者が思索を巡らせながら歩いたことに由来する「哲学の道」。今回ご紹介する「Cafe Mercredi（カフェ メルクルディ）」は、南北に2kmほど続く「哲学の道」の北端（銀閣寺橋）から徒歩約4分ほどの場所にあります。注目は、京都の夏の風物詩「五山送り火」の“大”の文字