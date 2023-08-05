「まじめで頑張っている女性ほど恋愛と結婚がうまくいかない……」そんな人に魔法をかけるべく、女性の人生のプロたちが結集した「魔女のサバト」。これは、“白魔女”こと金沢悦子さん、“黒魔女”こと川崎貴子さん、そして元サバト生で今は“青魔女”のトイアンナさんが、悩める女性と一緒に、自分らしく生きる方法を考え実践する婚活勉強会です。9年前に発足してから500人以上が卒業し、それぞれの幸せを手に入れています。この