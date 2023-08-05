グラビアアイドルのあにお天湯が、8月30日に最新写真集『月刊 あにお天湯』(講談社)を発売する。​>>全ての画像を見る​​​あにおは、高校3年時に講談社主催の『ミス iD』に応募し「2019 サバイバル賞」を受賞。最近では、特技のイラストや文章を書くことなどを駆使して作品を制作することを志す一方で、海外モデルのようなエキゾチックな風貌とIカップボディを武器にグラビアでも活動中。今回、いま