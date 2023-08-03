【AFP＝時事】国際環境NGOグリーンピース（Greenpeace）は3日、英国のリシ・スナク（Rishi Sunak）首相の化石燃料をめぐる政策に抗議し、スナク氏の地元選挙区にある邸宅を黒い布で覆った。スナク氏は今週、北海（North Sea）における石油やガスの開発事業数百件に許可を出し、環境保護活動家らがこれに強く反発していた。グリーンピース英国支部は、イングランド北部リッチモンド（ Richmond）にあるスナク邸の屋根に活動家4