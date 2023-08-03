世界4大ミスコンテストの一つ「ミス・アース・ジャパン」の日本大会が4日、都内で開催された。東京代表として出場した会社員の小久保春菜さん（24）が、2位にあたる「ミス・エアー・ジャパン」に選ばれた。父はプロ野球・福岡ソフトバンクホークスなどで強打者として活躍し、現在はソフトバンク2軍監督の小久保裕紀氏（51）。小久保さんは最終審査で審査員から「あなたの人生にもっとも影響力を与えた人は誰ですか」と質問され