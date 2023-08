インドではオンラインゲームの市場が盛況で、2022年時点でオンラインゲームによる収益が約20億ドル(約2800億円)に達することが報告されていました。そんな中、2023年7月にインド政府は「オンラインゲームに対して28%の税金を課す」ことを決定し、2023年10月1日から課税が開始されることを発表しました。Online Gaming: 28% GST To Be Implemented From Oct 1, To Be Reviewed After 6 Monthshttps://inc42.com/buzz/online-gaming