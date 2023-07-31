7月31日、実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（50）が、自身のYouTubeチャンネルを更新。自民党女性局のフランス研修に寄せられている批判に関する私見を明かした。女性局長の松川るい参院議員（52）や今井絵理子参院議員（39）など自民党の女性局員38人は、7月下旬からフランスを訪問。今井議員のX（元Twitter）によると、今回の訪問の目的は《フランスの少子化対策や子育て支援などの視察や意見交換》だという。しかし、松井