新型コロナ感染者が急増している。中央防疫対策本部によると、３１日までの１週間の一日平均新型コロナ新規感染者数は４万５５２９人だった。前週の３万８８０２人に比べ１７％増えた。週単位で５週連続で増加している。２５−３１日の日別新規感染者数は５万８１４人→５万７２２０人→５万１２４３人→４万８０７５人→４万８２０３人→４万４７６５人→１万８３８６人だった。新型コロナの一日の新規感染者が５万人を超えたのは