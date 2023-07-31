停車させた車に近づく警官/Frisco Police Department（ＣＮＮ）米テキサス州フリスコで、バスケットボールの試合に行く途中だったアーカンソー州の一家の車を警官が盗難車と勘違いして停車させ、銃を突き付けて声を荒らげる出来事があった。フリスコ警察は過ちを認めて謝罪した。警察の発表によると、フリスコ警察の警官が２３日、州外ナンバーの車がホテルから出るのを見かけてナンバープレートを確認。この際に誤ってアリゾナ州