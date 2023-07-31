Twitter社（現・X社）が7月24日、長年親しまれた「青い鳥」のアイコンを突然「X」に変更し、SNS上は戸惑いや悲しみの声であふれた。この“青い鳥消滅”が招いたお菓子メーカーの悲劇が話題を呼んでいる。 【写真】これが悲劇の真相考えただけでゾッとする 茎わかめなどのお菓子を製造する株式会社壮関（本社・栃木県矢板市）の公式Twitter（現・X）が“青い鳥消滅”発表から一夜明けた25日、看板商品・茎わか