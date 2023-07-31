シンガーソングライター・米津玄師（32）が31日までに公式YouTubeチャンネルを更新。人生で「一番死ぬかと思った」仕事について語る場面があった。宮崎駿監督の10年ぶりとなる長編アニメ映画「君たちはどう生きるか」で主題歌「地球儀」を担当した米津。「俺が小2ぐらいのときに『もののけ姫』が公開されて。“なんてものを見たんだ”って、それはすごく自分のなかで大きな体験で」と、ジブリ作品から多大な影響を受けたことを