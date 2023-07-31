元自衛官の五ノ井里奈さん31日午後2時20分ごろ、福島市の福島地裁2階の法廷で、強制わいせつ罪に問われた元陸上自衛隊員3人の公判に被害者参加人として出廷していた元隊員五ノ井里奈さん（23）が、座席から床に倒れ込んだ。呼吸が苦しそうな症状を示し、家族に付き添われて救急搬送された。当時は、事件現場にいた元男性隊員＝懲戒免職＝の証人尋問が行われていたが、一時休廷となった。