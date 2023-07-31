元自衛官の五ノ井里奈さん31日午後2時20分ごろ、福島市の福島地裁2階の法廷で、強制わいせつ罪に問われた元陸上自衛隊員3人の公判に被害者参加人として出廷していた元隊員五ノ井里奈さん（23）が、座席から床に倒れ込んだ。呼吸が苦しそうな症状を示し、家族に付き添われて救急搬送された。当時は、事件現場にいた元男性隊員＝懲戒免職＝の証人尋問が行われていたが、一時休廷となった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 2. TDLに行き逮捕された暴力団組長
- 3. レンタカー大破 40代夫婦が死亡
- 4. Twitter本社の巨大X看板に苦情
- 5. お金持ちが買わない「ある物」
- 6. 今井氏にDMで「死んでほしい」
- 7. BIGMOTOR 前社長ら3人の横暴
- 8. 退職時はクズ扱い 年収1200万に
- 9. 「身バレ報道」で取材部隊解散か
- 10. ひろゆき氏 フランス研修に皮肉
- 1. TDLに行き逮捕された暴力団組長
- 2. レンタカー大破 40代夫婦が死亡
- 3. 今井氏にDMで「死んでほしい」
- 4. BIGMOTOR 前社長ら3人の横暴
- 5. 「身バレ報道」で取材部隊解散か
- 6. ひろゆき氏 フランス研修に皮肉
- 7. 元自衛官の女性 法廷で倒れる
- 8. 資産家住職の日常生活 住民語る
- 9. 男女が無理心中か 小1長男が発見
- 10. 夏でもアイス溶かさず運ぶ方法
- 1. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 2. 自民女性局の仏研修写真が物議
- 3. 「浜かつ」本店 61年の歴史に幕
- 4. 中高生の7割 10年後の日本に不安
- 5. 木原副長官、取材避けて1か月
- 6. 45歳でマンション購入 女の末路
- 7. 民主政権をガタガタにした張本人
- 8. 県道でバス横転 電柱なぎ倒す
- 9. 日本維新の会、仙台市議選で5新人全員…
- 10. BIGMOTOR 雲隠れの副社長に批判
- 1. Twitter本社の巨大X看板に苦情
- 2. ヘンリー王子「戻りたい」弱音か
- 3. ウ反攻が成功なら「核兵器使用」
- 4. 道端にベビーカー 降車NGの理由
- 5. 「地球沸騰」米では55度の地域も
- 6. 5年も「水道水から黒い粉」韓国
- 7. クマに襲われ3分以内に死亡か 米
- 8. 「神への侮辱」教皇が呼びかけ
- 9. 複数の警察犬が熱中症で死ぬ 米
- 10. 子鴨の父代わり 心優しい大型犬
- 1. 年収400万円 買うならどの車か
- 2. 閉店した「巨大商業施設」1位は
- 3. 年収600万 60歳退職に必要な貯蓄
- 4. 40歳 年収1000万円でも破綻危機
- 5. 住宅ローンの固定金利 9月上昇か
- 6. 赤字続く…中国アニメ業界に異変
- 7. 日本ケーキ シンガポールで人気
- 8. 明細でわかる 給料アップの技
- 9. BIGMOTOR 架空の保険契約疑惑も?
- 10. ビッグは典型的なブラック企業?
- 1. Appleが「X」を認めない理由
- 2. 浅草駅の連絡通路 SNSで話題
- 3. カップヌードルが「トミカ」に
- 4. チューナーレスTV 本当に安いか
- 5. サムスンM.2SSD Amazonでセール
- 6. iPhone15 Pro Max カメラ大型化?
- 7. 一般社員8割 管理職なりたくない
- 8. X 「ツイート」の呼称も変更へ
- 9. ダイソンヘッドホン 気になる点
- 10. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 1. バウアー 原爆ドーム訪問で心境
- 2. イチロー氏も激怒? 米国人の行動
- 3. 朝倉未来 一本負けに茫然自失
- 4. 前田健太にトレード申し込み続々
- 5. 大谷翔平が過去10年で初 米嘆き
- 6. 2人で369HR エ軍が緊急トレード
- 7. 退団から1カ月 筒香嘉智の今
- 8. 青木真也 未来のタップ負け激怒
- 9. ラウンドガール ミニスカ始球式
- 10. 尚弥戦前座で反則行為 JCB再検証
- 1. 大谷の兄もイケメン 写真に反響
- 2. フミヤ 共演女優激怒させた過去
- 3. 福原愛さん「子ども守る」に批判
- 4. まつもtoなかい次週ゲストに感慨
- 5. みちょぱ 報道MCへの批判に激怒
- 6. IVAN 中学校で全裸にされた過去
- 7. 12歳麗禾ちゃんに麻央さんの面影
- 8. 井上裕介の発言 台湾で大騒動に
- 9. がっかりした7月新ドラマ 第1位
- 10. 松本人志の猛暑ツイートに共感
- 1. 伝説の美少女だったモー娘。1位
- 2. 便利すぎて感動 セリアグッズ5選
- 3. ソロキャンでナンパ 女性怒り
- 4. アッシー扱いするママ友を撃退
- 5. 豹変 セレブ婚した友達にモヤッ
- 6. 自分に甘い夫 娘がスカッと成敗
- 7. 夫の意味不明な子育て論に呆れ
- 8. 「モテる女性」に見られる共通点
- 9. 生理の「誤解」医師が一刀両断
- 10. スピード離婚の米歌姫 熱愛か