勝負させてもらえない打席増…ファン「1人に付き1試合1度に限定すべき！」■エンゼルス 3ー2 ブルージェイズ（日本時間31日・トロント）エンゼルスの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、敵地・ブルージェイズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、4回、9回と申告敬遠で勝負をさせてもらえなかった。敵地も騒然となる光景には、大谷の“凄み”が隠されていた。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は2021年以後の最多
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