この夏、お出かけコーデに合わせるなら【3COINS（スリーコインズ）】のバッグがおすすめです。今回ご紹介するのは、さまざまなシーンで使える「淡色バッグ」。どんなお洋服にも馴染みやすいので、1つ持っておけば夏コーデで大活躍してくれそうです。イチオシの4種類を紹介するので、ぜひチェックしてくださいね！ 持ち運びにも便利！ シンプルで上品な「ロゴ刺繍エコバッグ」 夏のお出かけにぴっ