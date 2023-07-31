3番手として好投、オリオールズの1試合18Kは球団記録と投稿オリオールズの藤浪晋太郎投手が30日（日本時間31日）、本拠地で行われたヤンキース戦に3番手として登板。9-3と6点をリードした6回に登板すると、100マイル（約161キロ）を連発し2回を無失点、4三振を奪った。チームも9回18奪三振は球団記録となり、米ファンから「フジと契約延長してくれ」といった声も上がっている。ヤンキースを相手に堂々としたピッチングを見せた