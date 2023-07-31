歌手・保科有里さんが2023年7月30日、米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手の実兄で社会人野球・トヨタ自動車東日本の大谷龍太コーチと一緒に写る写真をツイッター（X）で公開した。「弟とまた違った男前」保科さんは、「ヤバい、ヤバい、ヤバい、大谷翔平さんのお兄さん身長187センチ。かっこよすぎです兄弟して素敵だなんてトヨタ東日本にて社会人野球をされてるとか。モテるでしょうねぇ」と興奮気味に投稿。ユニフォー