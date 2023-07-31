夫婦で活動する旅系ユーチューバー、サニージャーニーが３０日、公式ブログを更新し、こうへいが妻・みずきの退院を報告した。みずきはすい臓がんで余命２年と宣告され、手術を受けていた。 【写真】YouTubeで退院を報告するこうへい、みずき夫婦 元保育士のこうへいとみずきの夫婦が、軽キャンピングカーで車中泊を行いながら日本一周を目指す動画。旅チャンネル「sunny journey