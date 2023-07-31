自民党女性局のフランス研修が批判されている件で３１日、参加した松川るい参院議員が「Ｘ」（ツイッター）で説明した。視察には松川氏のほかに今井絵理子参院議員ら３８人が参加。エッフェル塔前で撮影した写真が松川氏のＳＮＳにアップされたことなどから、ネット上で批判が起きていた。松川氏は３１日に見解を表明。「私のＳＮＳ投稿のせいで、中身のある真面目な研修なのに誤解を招いてしまっており、申し訳なく思って